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Общество

Актриса Айтурган Темирова получила звание офицера Ордена искусств и литературы

Фото Владислава Ногая. Айтурган Темирова на праздновании 50-летия творческой деятельности, Бишкек, март 2021 года

Франция присвоила актрисе Айтурган Темировой звание офицера Ордена искусств и литературы. Об этом сообщается на странице посольства этой страны в КР в Facebook.

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Звание актриса получила в связи с 50-летием кинокарьеры.

«Французская Республика решила отдать дань уважения великой кыргызской актрисе, присвоив ей звание офицера Ордена искусств и литературы. Поздравляю, уважаемая Айтурган!» — говорится в сообщении.

Отметим, что 31 августа президент Садыр Жапаров наградил народную артистку КР орденом «Манас» III степени.

Айтурган Темирова в 14 лет дебютировала в фильме «Алые маки Иссык-Куля» режиссера Болота Шамшиева. В 1972 году на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси она удостоена награды за лучший дебют.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205851/
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