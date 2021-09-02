Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран

Кыргызстан заблокировал процедуру выдачи туристических виз гражданам Пакистана, Бангладеш, Непала и Индии. Об этом 24.kg сообщила директор одной из туристических фирм Алина Караханова.

По ее словам, граждане этих стран прибывают в Кыргызстан транзитом, чтобы далее отправиться по трудовым визам в ОАЭ или Саудовскую Аравию.

«Эти государства выдают визы, а также все необходимые документы для граждан Пакистана, Бангладеш, Непала и Индии в соответствии с законодательством, согласуя с соответствующими органами их стран. До прибывания на территорию Кыргызстана эти граждане также оформляют визы и без согласования и проверки соответствующих органов не получают визовой поддержки. То есть прибывшие туристы находятся под полным контролем надзорных органов нескольких государств. Что же касается COVID-19, то иностранцы сдают ПЦР-тест на территории государства проживания за 48 часов до вылета в КР, а также за 48 часов до вылета из КР», — отметила Алина Караханова.

Она подчеркнула, что было введено ограничение на оформление туристических виз для граждан без объективной оценки, что повлекло за собой не только сокращение денежных поступлений, но и лишило заработка.

По словам Алины Карахановой, для прибывания туристов арендованы гостиницы (хостелы), маршрутные такси (для перевозки по разным направлениям, в том числе и Иссык-Куль), составлены договоренности для поставки продуктов, наняты обслуживающий персонал для уборки гостиниц, помощники поваров, сами иностранцы также посещают продуктовые магазины. То есть многие кыргызстанцы гарантированно получают работу, иностранцы оставляют в стране деньги. Но теперь многие лишены заработка, а казна недополучит налогов.

На сайте МИД Кыргызстана из базы убрали графу «Туризм» для граждан Непала, Индии, Пакистана, Бангладеш. Оформить въездные документы невозможно. Во внешнеполитическом ведомстве ситуацию пока не комментируют.