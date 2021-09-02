Маленькая спортсменка из Таласа сегодня пообщается с Айсулуу Тыныбековой

Маленькая спортсменка из Таласа Жасмин Арзыбаева сегодня встретится онлайн с Айсулуу Тыныбековой. Об этом 24.kg сообщила ее мать Зарина Миршакирова.

Отметим, ранее в Сети распространилось видео, в котором маленькая девочка борется и одолевает мальчика примерно своего возраста. В соцсетях ее уже прозвали «маленькой Айсулуу Тыныбековой».

Олимпийский призер, обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 Айсулуу Тыныбекова позже рассказала, что ищет маленькую девочку, покорившую кыргызстанцев своим боем, и отметила, что готова встретиться с ней и помочь, если она захочет быть в большом спорте.

Журналистпоговорила с матерью юной спортсменки, проживающей в селе Кок-Сай Кара-Бууринского района Таласской области. Женщина рассказала, что семья у них большая — у Жасмин Арзыбаевой есть две сестры и брат. Девочке 9 лет. Вольной борьбой она начала заниматься два года назад.

«У нас в селе есть тренировочный зал. Туда ходят сельские дети, в том числе моя дочь. Она с семи лет занимается вольной борьбой. Во время карантина она не ходила в зал, но сейчас возобновила тренировки. Ее папа всегда хотел отдать ее на борьбу. Потом ее двоюродный брат начал ходить, вместе с ним и Жасмин», — рассказала Зарина Миршакирова.

По ее словам, Жасмин мечтает встретиться с Айсулуу Тыныбековой.

«Сегодня мне сказали, что Айсулуу Тыныбекова через прямой эфир свяжется с моей дочерью. Мы очень обрадовались, когда это услышали. Мы даже готовы ради встречи поехать в Бишкек», — заключила Зарина Миршакирова.