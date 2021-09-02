Девочка из Таласа покорила своим боем кыргызстанцев. Айсулуу Тыныбекова ищет ее

Олимпийский призер, обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 Айсулуу Тыныбекова ищет маленькую девочку, покорившую кыргызстанцев своим боем. Об этом спортсменка сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, ранее в Сети распространилось видео, в котором маленькая девочка борется и одолевает мальчика примерно своего возраста. В соцсетях ее уже прозвали «маленькой Айсулуу Тыныбековой».

Айсулуу Тыныбекова отметила, что готова встретиться с девочкой. «Хочу поговорить с тобой. Если хочешь быть в большом спорте, то готова помочь», — обратилась олимпийская чемпионка к юной спортсменке. Айсулуу Тыныбекова также попросила сообщить ей, если кто-либо знает ее адрес и контакты.

«Увидев видео в интернете, очень обрадовалась. Неизвестно, где и когда оно снято, но какой хороший прием выполнила девочка несколько раз. Вы тоже заметили, что наша сестренка очень много тренируется? В борьбе за этот прием дают 2 балла. Когда я только начинала тренироваться, много использовала именно этот прием в борьбе. Увидев эту девочку, вспомнила себя. Потому что именно с помощью этого приема я получила медаль на международном турнире», — написала призер Олимпийских игр.

24.kg выяснило, что девочку зовут Жасмин Арзыбаева, она живет в селе Кок-Сай Кара-Бууринского района Таласской области и очень мечтает встретиться с Айсулуу Тыныбековой.