Девочка из Таласа покорила своим боем кыргызстанцев. Айсулуу Тыныбекова ищет ее

Олимпийский призер, обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 Айсулуу Тыныбекова ищет маленькую девочку, покорившую кыргызстанцев своим боем. Об этом спортсменка сообщила на своих страницах в социальных сетях.
Отметим, ранее в Сети распространилось видео, в котором маленькая девочка борется и одолевает мальчика примерно своего возраста. В соцсетях ее уже прозвали «маленькой Айсулуу Тыныбековой».
Айсулуу Тыныбекова отметила, что готова встретиться с девочкой. «Хочу поговорить с тобой. Если хочешь быть в большом спорте, то готова помочь», — обратилась олимпийская чемпионка к юной спортсменке.
Айсулуу Тыныбекова также попросила сообщить ей, если кто-либо знает ее адрес и контакты.
24.kg выяснило, что девочку зовут Жасмин Арзыбаева, она живет в селе Кок-Сай Кара-Бууринского района Таласской области и очень мечтает встретиться с Айсулуу Тыныбековой.