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Спорт

Девочка из Таласа покорила своим боем кыргызстанцев. Айсулуу Тыныбекова ищет ее

Олимпийский призер, обладательница серебряной медали Олимпиады-2020 Айсулуу Тыныбекова ищет маленькую девочку, покорившую кыргызстанцев своим боем. Об этом спортсменка сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, ранее в Сети распространилось видео, в котором маленькая девочка борется и одолевает мальчика примерно своего возраста. В соцсетях ее уже прозвали «маленькой Айсулуу Тыныбековой».

«Увидев видео в интернете, очень обрадовалась. Неизвестно, где и когда оно снято, но какой хороший прием выполнила девочка несколько раз. Вы тоже заметили, что наша сестренка очень много тренируется? В борьбе за этот прием дают 2 балла. Когда я только начинала тренироваться, много использовала именно этот прием в борьбе. Увидев эту девочку, вспомнила себя. Потому что именно с помощью этого приема я получила медаль на международном турнире», — написала призер Олимпийских игр.

Айсулуу Тыныбекова отметила, что готова встретиться с девочкой. «Хочу поговорить с тобой. Если хочешь быть в большом спорте, то готова помочь», — обратилась олимпийская чемпионка к юной спортсменке.

Айсулуу Тыныбекова также попросила сообщить ей, если кто-либо знает ее адрес и контакты.

24.kg выяснило, что девочку зовут Жасмин Арзыбаева, она живет в селе Кок-Сай Кара-Бууринского района Таласской области и очень мечтает встретиться с Айсулуу Тыныбековой.
Ссылка: https://24.kg/sport/205775/
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