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Общество

Посвящаю Дню независимости. Прапорщик Нацгвардии пробежит ультрамарафон

Сегодня военнослужащий Национальной гвардии прапорщик Кайратбек Рапиев стартовал в Суусамырской долине в ультрамарафонском забеге, который посвящает 30-летию Дня независимости Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По ее данным, он планирует завершить забег 31 августа в Бишкеке.

Маршрут ультрамарафона составляет 150 километров. Кайратбека Рапиева сопровождают съемочная группа и медицинский персонал.

Как отмечают в ведомстве, прапорщик настроен позитивно, верит в успех.

Напомним, ранее Кайратбек Рапиев также пробежал ультрамарафон. В 2019 году он бежал из Балыкчи и завершил его в Чолпон-Ате. Маршрут пролегал вокруг озера Иссык-Куль. Забег тогда военнослужащий посвятил 27-летию Национальной гвардии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205554/
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