Замороженная стройка в Центре онкологии. Когда закончат и сколько нужно денег

Финансирования на завершение строительства нового корпуса на территории Национального центра онкологии и гематологии нет. Об этом 24.kg сообщила его директор Бактыгуль Султангазиева.

По ее словам, как только появятся деньги, возведение здания продолжится. «Если здание будет семиэтажным, то потребуется 500 миллионов сомов, если четырехэтажным, то 300 миллионов. Пока ничего не обещают. Хотя планы есть, представители правительства и Жогорку Кенеша приходили, смотрели, обещали помочь», — сказала Бактыгуль Султангазиева.

Строительство нового комплекса, напомним, началось в октябре 2017 года. Завершены работы от нулевого цикла до перекрытия четвертого этажа. Первоначальный эскиз современного детского центра предусматривал семь этажей. Стоимость объекта без оснащения составляла 601,3 миллиона сомов. Объект строили без утвержденного проекта.

В этом корпусе планировалось разместить детское отделение. Однако в сентябре 2021-го его переведут в новое здание, построенное при Национальном центре охраны материнства и детства.

В освободившемся здании планируется временно разместить службу гематологии. «А потом надо будет расширяться. У нас очень много нужд для расширения, поскольку в некоторых отделениях имеется скученность. В поликлинике тоже скученность. Поэтому новое здание нам необходимо», — отметила Бактыгуль Султангазиева.