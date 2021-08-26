12:29
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.15
Общество

Замороженная стройка в Центре онкологии. Когда закончат и сколько нужно денег

Финансирования на завершение строительства нового корпуса на территории Национального центра онкологии и гематологии нет. Об этом 24.kg сообщила его директор Бактыгуль Султангазиева.

По ее словам, как только появятся деньги, возведение здания продолжится. «Если здание будет семиэтажным, то потребуется 500 миллионов сомов, если четырехэтажным, то 300 миллионов. Пока ничего не обещают. Хотя планы есть, представители правительства и Жогорку Кенеша приходили, смотрели, обещали помочь», — сказала Бактыгуль Султангазиева.

Строительство нового комплекса, напомним, началось в октябре 2017 года. Завершены работы от нулевого цикла до перекрытия четвертого этажа. Первоначальный эскиз современного детского центра предусматривал семь этажей. Стоимость объекта без оснащения составляла 601,3 миллиона сомов. Объект строили без утвержденного проекта.

В этом корпусе планировалось разместить детское отделение. Однако в сентябре 2021-го его переведут в новое здание, построенное при Национальном центре охраны материнства и детства.

В освободившемся здании планируется временно разместить службу гематологии. «А потом надо будет расширяться. У нас очень много нужд для расширения, поскольку в некоторых отделениях имеется скученность. В поликлинике тоже скученность. Поэтому новое здание нам необходимо», — отметила Бактыгуль Султангазиева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/205203/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданина Турции подозревают в мошенничестве со строительством домов в Бишкеке
Бизнес-центр вместо сквера в Бишкеке. Участок отдали без ведома жильцов
В Бишкеке по улице Ибраимова вырубают деревья. Ответ мэрии: это законно
Жители Джалал-Абада вышли против строительства многоэтажки. Власти их поддержали
Лесопосадку под корень? В южной части Бишкека огородили участок
В Госагентстве архитектуры и строительства новый глава
На проспекте Манаса стройку ведут с нарушением правил безопасности
В кабмине придумали, как заставить бизнесменов строить социальные объекты
Строится парковка. В природном парке «Ала-Арча» деревья не вырубали
Жители южной части Бишкека выступают против строительства жилого дома
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват&nbsp;&mdash; тоже депутат В Бишкеке проходит свадьба дочери Искендера Матраимова. Его сват — тоже депутат
Потянуло на&nbsp;поэзию. Флешмоб-пародию на&nbsp;видео Камчыбека Ташиева запустили в&nbsp;Сети Потянуло на поэзию. Флешмоб-пародию на видео Камчыбека Ташиева запустили в Сети
Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в&nbsp;ресторане &laquo;Ала-Тоо&raquo; Искендер Матраимов выдал дочь замуж. Торжество прошло в ресторане «Ала-Тоо»
Нашел свой рай на&nbsp;Земле. Эсен Турусбеков о&nbsp;жизни в&nbsp;Бангладеш Нашел свой рай на Земле. Эсен Турусбеков о жизни в Бангладеш
Бизнес
Как выбрать смартфон для школьника и&nbsp;где лучше купить Как выбрать смартфон для школьника и где лучше купить
Успейте оплатить налоги с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; в&nbsp;считанные минуты в&nbsp;любой момент Успейте оплатить налоги с «Керемет Банком» в считанные минуты в любой момент
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
26 августа, четверг
12:23
Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в школах к 15 сентября Вновь избранный мэр Бишкека пообещал завершить ремонт в...
12:18
Мэром Токмака стал депутат Жогорку Кенеша Урмат Самаев
12:16
Взрыв на реке. Милиция начала досудебное производство
12:10
Замороженная стройка в Центре онкологии. Когда закончат и сколько нужно денег
12:04
Из кенеша города Ош пытаются убрать всех женщин-депутатов. ЦИК будет разбираться