Без спекуляций. Корпус детской онкогематологии будет построен, обещает премьер

Премьер-министр пообещал, что строительство корпуса детской онкогематологии будет завершено. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, Мухаммедкалый Абылгазиев провел рабочее совещание по вопросу строительства корпуса детской онкогематологии Национального центра онкологии и гематологии.

«Строительство корпуса детской онкогематологии имеет большое значение для населения страны. Правительство хорошо понимает и осознает эту проблему. В обществе и некоторых СМИ обсуждается вопрос о том, что строительство данного объекта будет прекращено. Это неправда. Строительство корпуса детской онкогематологии будет завершено с учетом реальных возможностей республиканского бюджета и в рамках закона», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр поручил Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в месячный срок представить проектно-сметную документацию по строительству с учетом вносимых изменений.

«Строительство нового корпуса онкогематологии без утвержденного проекта — это полная безответственность на грани преступной халатности. На вопрос, откуда появилась цифра в 601,3 миллиона сомов, если не было проекта, нет четкого ответа. Надо со всем этим тщательно разобраться», — отметил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что дальнейшее строительство корпуса детской онкогематологии будет на его контроле.

Он сообщил, что после консультаций с руководством Министерства здравоохранения и Национального центра онкологии и гематологии принято решение провести капитальный ремонт в первую очередь в остронуждающихся отделениях — абдоминальной и торакальной онкологии и маммологии.

Мухаммедкалый Абылгазиев заверил, что правительств готово проработать вопрос покупки дополнительного необходимого оборудования.

Обсудили на совещании и вопрос приобретения двух линейных ускорителей. Сообщается, что премьер-министр подписал соответствующее распоряжение правительства. Финансовые средства от ЗАО «Кумтор Голд Компани» перечисляются на мультивалютный счет Центрального казначейства Министерства финансов, открытый в Национальном банке для последующего их использования Фондом обязательного медицинского страхования.