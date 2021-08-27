Фейерверки, концерты и застолье. Как Кыргызстан независимость отпразднует

В этом году Кыргызстан отметит 30-летие независимости — 31 августа 1991 года внеочередная сессия Верховного Совета Кыргызстана приняла «Декларацию о государственной независимости». Праздновать собираются с размахом, несмотря на коронавирус и дыру в бюджете.

Какие мероприятия запланировали местные и государственные власти, 24.kg узнало, изучив портал госзакупок.

За ценой не постоим

По данным сайта, самое дорогое праздничное мероприятие пройдет в Таласской области в комплексе «Манас Ордо» накануне Дня независимости — театрализованное шоу «Урааным Манас».

На его подготовку и проведение Национальный культурный центр заложил 13 миллионов 740 тысяч сомов.

В областном центре тоже будет праздник. Только на оформление сцены, приобретение костюмов, аренду юрт и фейерверк городской отдел культуры потратит 237 тысяч сомов.

Фото скриншот с сайта госзакупок. Какие услуги закупают на День независимости

В рекордсменах по тратам традиционно столица. Только управление культуры мэрии Бишкека на услуги организации, подготовки и проведения юбилейного праздничного мероприятия потратит 6 миллионов 60 тысяч сомов.

Планируется, что концертная программа должна состоять из двух частей — дневной и вечерней, а участвовать в ней должны не только местные творческие коллективы и звезды эстрады, но и артисты из зарубежных стран.

Кроме того, будет парад трудящихся. Ну и, конечно, не обойдется без фейерверка.

Помимо этого, тендеры, связанные с проведением Дня независимости, объявили и акимиаты столицы.

Например, муниципальная администрация Первомайского района купит футболки/кепки с логотипами мэрии и акимиата, а также услуги по изготовлению баннеров, композиций из гелевых шаров «Первомай», транспарантов и флагов. На все потратит 384 тысячи сомов.

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Октябрьский акимиат проведет праздничный концерт в парке имени Даира Асанова за 266 тысяч сомов. В нем должны участвовать не менее восьми звезд кыргызской эстрады, музыкальные и танцевальные коллективы. Но арендовать юрты для мероприятия будет муниципальное территориальное управление (МТУ) № 9. На это и приобретение продуктов оно потратит 200 тысяч сомов.

У Свердловского акимиата бюджет скромнее — 64 тысячи 750 сомов. За эти деньги планируется приобрести навесные флажки, шарики, баннеры разных размеров, спортивные кубки.

Ленинский район потратит 117,5 тысячи сомов на оформление машины (фуры), приобретение шаров, флажков и футболок.

Придется раскошелиться и МТУ. В основном они заложили средства на аренду юрт, проведение праздничных и спортивных мероприятий, аренду оборудования и другие.

МТУ № 6, например, потратит 70 тысяч сомов на концерты в микрорайонах «Тунгуч», «Кок-Жар», соревнования по национальным играм, праздничный обед и... 699 мороженых для детей. Еще 30 тысяч сомов пойдут на аренду юрт.

Концерты пройдут и в регионах

В Оше на приобретение услуг творческой группы, оформление сцены, аренду музыкальной аппаратуры городской отдел культуры потратит 617 тысяч сомов. А вот на оформление центральной площади потратят более двух миллионов сомов. Тендер проводит управление муниципальной собственности Оша.

Известно, что в Джалал-Абаде проведут ярмарку и парад сотрудников учреждений и предприятий. Ожидается и большая концертная программа. За нее городской Дворец культуры заплатит 200 тысяч сомов.

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В Баткене мероприятие будет дешевле — 132 тысячи 125 сомов. Конкурс объявил отдел культуры города. В требованиях указано, что за эти средства должны провести четырехчасовой концерт с участием звезд кыргызской эстрады, оформить сцену и организовать ночной салют. Еще 200 тысяч сомов уйдут на покупку строительных материалов для ремонта центрального стадиона и центральных улиц к празднику. Тендер проводит управление муниципальной собственности.

В Караколе решили, что им необходимо обновить ковровое покрытие сцены.

Городской комбинат благоустройства, санитарной очистки и зеленого хозяйства потратит на это 200 тысяч сомов. В объявлении указано, что он купит две красные ковровые дорожки длиной 30 метров для церемоний, два ковра с шитым ворсом размером 4 на 8 метров . Еще 150 тысяч уйдет на фейерверк.

В Токмаке потратят 12 тысяч 210 сомов на приобретение товаров для праздника: флаги, шары, наполненные гелием и прохладительные напитки для участников репетиций. Еще 72 тысячи 622 сома — на его проведение. Часть составят расходы на покупку продуктов для участия в фестивале дружбы, который пройдет в Бишкеке 27 августа. Оставшиеся уйдут на фейерверки, цветочные композиции, шары с гелием, флажки и вымпелы.

Как будут отмечать в Нарыне, на сайте государственных закупок узнать не удалось. Отделы, которые проводят тендеры в других городах, в областном центре конкурсы не объявляли, как и сам муниципалитет.

Отмечать День независимости будут во всех городах и селах, конечно, с меньшим размахом, нежели в столице или областных центрах. Большинство решили устроить настоящий той, закупая продукты для застолья и арендуя юрты.