Фальшивые справки ПЦР-теста: кто, где и за сколько подделывает. Расследование

Журналисты «МедиаХаба» (проект Али Токтакунова) выяснили, где и за какую сумму подделывают справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.

За фальшивыми справками журналисты отправились на два контрольно-пропускных пункта. Одним из них стал КПП «Ак-Жол» на границе с Казахстаном. За поддельную справку с отрицательным результатом ПЦР-теста для выезда за границу у девушки попросили 3 тысячи сомов.

Один из сотрудников КПП, которого местные называли Бека-малыш, за сутки без тестов и обследований передал журналистке нужный документ. Справка была распечатана на бланке лаборатории Бонецкого.

По его словам, выявлены случаи, когда в день подделывали около 200 справок по цене от 5 тысяч сомов до $100.

«МедиаХаб» связался с директором лаборатории по коммерческой части Эсеном Шеримбаевым. Он рассказал, что проблема им известна, но они не имеют отношения к этим справкам.

«Мы сами выявляли факты подделывания ПЦР-анализов. Обращались в соответствующие органы. Передавали данные подозреваемых. Но результата нет», — сказал Эсен Шеримбаев.

Журналист также посетила пункт пропуска «Чон-Капка» в Таласской области, где также обнаружила людей, готовых продать поддельные ПЦР-тесты.

Выяснилось, что водители, которые доставляют грузы в Казахстан, покупают тесты по 500 сомов, а направляющиеся в Россию — по 1 тысяче сомов. В расследовании также показано, что поддельными ПЦР-тестами пользуются водители из Манасского, Кара-Бууринского, Бакай-Атинского районов.

Отмечается, что сотрудница филиала лаборатории Aqua Lab, расположенного возле этого пункта пропуска, долгое время помогала подделывать указанные документы. Чтобы показать этот факт общественности, журналист связалась с врачом и получила на руки результат теста с отрицательным результатом. Цена — 2 тысячи сомов.

Руководитель лаборатории Aqua Lab Ирина Цопова признала факт нарушения и сообщила, что сотрудница филиала в Таласе уволена за нарушение процедур. Кроме этого, материалы по данному случаю направлены в правоохранительные органы.

Отметим, что сдать ПЦР-тест официально можно в департаменте профилактики заболеваний, Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора и его филиалах в регионах страны. Его стоимость снижена: анализ теперь можно сдать за 788 сомов вместо 1 тысячи 574 сомов.