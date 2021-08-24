Как реконструируют дорогу, игнорируя частную собственность местных жителей

В Бишкеке продолжаются ремонт и реконструкция некоторых дорог. Напомним, проект реализуется за счет китайского гранта. Однако столичные чиновники по-прежнему облагораживают город за счет нервов местных жителей и с угрозой их личному имуществу.

Жители Аламединского района тоже столкнулись с беззаконием при реконструкции дороги. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, без каких-либо объяснений и предписаний рабочие сносят заборы их домов и вторгаются на частную территорию.

Улица Культегина — административная граница Свердловского и Аламединского районов. С одной стороны, от нее расположена столичная новостройка «Эне-Сай», с другой — огороды и сады людей, живущих по улице Алма-Атинской.

Реконструкция дороги за счет китайского гранта началась здесь еще в апреле.

«Изначально нам сказали, что в наш огород с обочины дороги перенесут только опору электрического столба, и на этом якобы все. Мы согласились. Сказали: переносите, если надо. Потом начали поступать угрозы о сносе наших заборов. Мол, не захотите снести их сами по-хорошему, сделаем по-плохому. В минувшую субботу, когда меня не было дома, строители подогнали тяжелую технику, снесли мой забор, выкорчевали деревья и забрали под расширение дороги около 1,5- 2 метров принадлежащей мне земли. В такой же ситуации оказались и другие жители улицы», — рассказал Николай Чалов.

Местных жителей возмущают наглость и беззаконие, с которыми происходит отъем их имущества.

«У нас на руках есть Красные книги, где черным по-белому прописаны границы наших участков, и мы за эти границы не выходили. Это наша территория. Но, несмотря на это, рабочие сносят заборы и фактически забирают у нас нашу землю, наше имущество. Не было никаких комиссий, никто не проводил замеров, не выписывал нам как владельцам ни предписаний, ни актов. Хотя о каких предписаниях может идти речь, если мы закона не нарушали?!» — возмущается Николай Чалов.

Доведенные до отчаяния люди просят мэрию Бишкека, прокуратуру Аламединского района и Госэкотехинспекцию обратить внимание на происходящее и вмешаться в ситуацию. В противном случае они будут вынуждены добиваться справедливости в суде и выходить на акции протеста.

Напомним, с аналогичной проблемой ранее столкнулись жители и предприниматели, чьи объекты находятся на улице Туголбая Аты (Линейной). Чиновники в ультимативном тоне потребовали добровольно снести жилые дома и другие объекты.