Потерять бизнес и дома могут бишкекчане из-за строительства дороги

Красная книга не спасет собственников жилья и бизнес-объектов, если городским властям придет в голову пробить дорогу. Именно так происходит в центре столицы — на улице Туголбая Аты (Линейной).

Ее планируют отремонтировать в рамках второй фазы реконструкции и ремонта дорог Бишкека. Под снос попадают более 15 капитальных объектов. Среди них жилые дома, сауна, гостиницы. У некоторых есть государственные акты о праве частной собственности, но это не останавливает столичный муниципалитет.

Сейчас владельцы объектов втянуты в судебные разбирательства, не всегда служители Фемиды встают на их сторону. Мэрия и вовсе, не дожидаясь решений суда, полностью уверенная в своей правоте и безнаказанности, требует от собственников «привести земельные участки в первоначальный вид».

О сносе узнали только из СМИ

Хозяину одной из гостиниц Станиславу Лю земельный участок выделил акимиат в начале 2000-х. Впоследствии он через суд доказал, что госакт выдан законно. Потом купил еще два участка, расположенных рядом, и построил именно на них гостиницу. Отдыхают в ней в основном иностранные туристы-байкеры. Сейчас на объект наложен арест — прокуратура подала в суд: считает, что красная книга выдана незаконно.

Читайте по теме В Бишкеке приступили к сносу гаражей на улице Туголбая Аты

Интересно, что оспаривается законность выдачи госакта на один участок, выделенный городскими властями, а арест наложили на все — так как Станиславу пришлось их объединить, чтобы начать строительство. Такое требование есть у Бишкекглавархитектуры.

«Мы проиграли в Верховном суде снятие ареста. Сейчас снова обращаемся в суд с требованием о частичном снятии», — говорит он.

Кроме того, хотим в суде опротестовать действия прокуратуры. Она вообще не имела права подавать иск о признании незаконной выдачу госакта, потому что сроки давности прошли. Станислав Лю

О том, что их капитальные строения будут сносить, Станислав и другие владельцы узнали из сообщений в СМИ и соцсетях. «До этого нас никуда не приглашали, ничего не говорили. У нас и сейчас нет никаких извещений о сносе. Суды идут», — добавил он.

Дорогу нарисовали, про деньги забыли

Мужчина говорит, что до сих пор не ясно, как собираются прокладывать дорогу. В Генеральных планах (Советского и принятого в 2006 году), Проекте детальной планировки (ПДП) разглядеть, в каком точно месте она пройдет, невозможно.

«В Генплане дорога проходит вдоль железной дороги. В том разрешении, масштабе непонятно, где именно. Но если вдоль, то, наверное, трубы теплоцентрали, которые там идут, планировали убрать под землю. Сейчас говорят, что дорога будет четырехполосной и от забора необходимо отступить 24 метра . Тогда мое здание попадает. Но самое интересное, что оспаривается книга на тот участок, который не входит в это расстояние, на нем ничего не построено», — продолжает он.

Предприниматель считает, что у проекта строительства дороги нет юридического и экономического обоснования — непонятно, на основании каких документов и как будут компенсировать собственникам стоимость имущества.

Поэтому столичные власти оказались заложниками ситуации. «Заплатить не могут — нет денег в бюджете и должно быть основание — решение суда, но и не платить не могут — потому что у нас есть документы», — отметил он.

В то же время мужчина опасается, что после утверждения ПДП, суд может встать на сторону мэрии. Он согласен на выкуп его собственности, но потянет ли муниципалитет?

«Два участка в свое время мне обошлись почти в $140 тысяч, площадь гостиницы — 1,8 тысячи квадратных метров», — отметил Станислав.

Остается нанимать детективов

Бишкекчанин утверждает, что при покупке и оформлении участка его никто не предупредил о проектируемой дороге.

Обременения никакого не было. Если бы сказали, что будут строить трассу, я просто никогда не купил бы эти участки. Станислав Лю

Об этом же говорит и владелец автомойки, расположенной на мосту Ибраимова/Туголбая Аты, Владислав Байжанов.

Читайте по теме Реконструкция улицы Туголбая Аты. Бишкекчане могут остаться без жилья

«Я приобрел их в 2014 году за $290 тысяч. Первый владелец взял участок в аренду еще в 2000-м. Сначала на три года, потом продлил на 49 лет. Хозяева менялись, один из них и разделил участок на два. Я приобрел один из них, оформил все документы. Если бы сразу сказали, что тут будет дорога, не покупал бы его. Сейчас нам говорят, что ГРС — просто регистрационная компания. Но извините, это государственный орган. Получается, что любой человек, покупающий недвижимость, должен нанимать детективное агентство, чтобы узнать, не будут ли что-то здесь строить через 5-10 лет?» — говорит он.

Фото 24.kg. Хозяева автомойки получили сообщение от мэрии о необходимости «приведения участка в первоначальный вид»

Прокуратура подала иск и по его земельному участку. Но ответчик не нынешний владелец, а Бишкекглавархитектура (БГА), которая якобы незаконно предоставила землю в аренду.

«Я прохожу в качестве третьего лица. Но ведь не БГА вкладывала средства! Я занимал у инвесторов, планировал, что за 20 лет верну деньги и начну зарабатывать», — возмущается он.

Срок исковой давности истек, но суды рассмотрели обращение прокуратуры. Первые две инстанции встали на сторону горожан, а вот Верховный суд вернул дело на рассмотрение снова в Межрайонный суд. Заседание назначено на начало марта.

«Однако нам уже пришло сообщение от мэрии о необходимости «приведения участка в первоначальный вид»», — говорит Владислав Байжанов.

Предприниматели рассказали, что в конце 2019 года вице-мэр Уланбек Азыгалиев собрал по этому вопросу всех собственников в Свердловском акимиате.

«Он поручил акимиату с каждым собственником проговорить. Кто-то готов поменяться на другой участок, кто-то согласен на компенсацию или другие варианты. Но пока никакой информации нет», — добавил он.

Станислав Лю добавил, что за их ситуацией сейчас смотрят все предприниматели и граждане. Ведь от повторения истории не застрахован никто. «Люди опасаются вкладываться. В то же время на самом высоком уровне говорится о необходимости привлечения инвестиций», — заключил он.