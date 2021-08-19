Беженцы из Афганистана вышли на митинг к посольству США в Бишкеке

В Бишкеке к зданию посольства США на митинг вышли около 50 беженцев из Афганистана. Они просят диппредставительство помочь им уехать в Америку, Канаду или страны Европы.

По их словам, в Кыргызстане сегодня проживает около 2 тысяч граждан Афганистана. Среди них есть студенты и беженцы. Многие живут здесь на протяжении последних 20 лет, но до сих пор не получили официального статуса.

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Напомним, днем ранее они же выходили на акцию протеста к зданию ООН. Люди уверяют, что продолжат митинговать до тех пор, пока власти и диппредставительства не решат их вопрос.