13:15
USD 84.71
EUR 99.78
RUB 1.15
Общество

В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана

В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана. Участники акции протеста требовали дать им официальный статус в республике либо отправить в третьи страны.

По словам Али Сарвара Мухаммада Наби, граждане Афганистана живут в Кыргызстане по 18-20 лет, однако документов им не выдают.

«Мы живем здесь по мандату беженцев. С этим документом тяжело устроиться на работу. Мы хотим, чтобы нам либо дали гражданство Кыргызстана, либо отправили в такие страны, как Канада или Америка. К нам из ООН, к сожалению, никто не вышел, по телефону горячей линии также не смогли ответить на вопросы», — сказал Али Сарвар Мухаммад Наби.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204333/
просмотров: 2685
Версия для печати
Материалы по теме
Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявление представителя ЕС
В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи
Ситуация в Афганистане. МИД продолжает внимательно следить за развитием событий
Живут в аду. Кыргызская художница написала картину о ситуации в Афганистане
Ситуация в Афганистане. Посол рассказал, как проходит эвакуация кыргызстанцев
Из Афганистана в Кыргызстан эвакуированы девять соотечественников
Кыргызстанские дипломаты в Кабуле вступили в контакт с талибами
Фото дня. Как афганцы бегут из Кабула, захваченного талибами
Как ситуация в Афганистане может повлиять на Кыргызстан, рассказал Марс Сариев
Самолет ВВС Афганистана нарушил границу. Комментарий Минобороны Узбекистана
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Неделя-24. Школьникам отменили 1&nbsp;сентября, и&nbsp;Бишкек вновь потерял&nbsp;и.&nbsp;о. мэра Неделя-24. Школьникам отменили 1 сентября, и Бишкек вновь потерял и. о. мэра
Подписан меморандум. В&nbsp;Бишкек до&nbsp;конца ноября прибудет первая партия автобусов Подписан меморандум. В Бишкек до конца ноября прибудет первая партия автобусов
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
18 августа, среда
12:55
Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявление представителя ЕС Евросоюз признал победу «Талибана» в Афганистане. Заявл...
12:22
В ГУОБДД рассказали о причинах тяжких аварий на дорогах страны
12:01
В Бишкеке у здания ООН прошел митинг беженцев из Афганистана
11:48
Насилие в детсаду города Ош. Дело на контроле у представительства омбудсмена
11:44
В Бишкеке митингующие требуют отставки судьи