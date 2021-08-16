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Общество

Жуткие кадры из аэропорта Кабула. Как люди пытаются покинуть Афганистан

Люди в аэропорту Кабула бежали за самолетом военных сил США, который прилетел для эвакуации своих граждан, и пытались ухватиться за шасси воздушного судна. Видео происходящего появилось в Twitter.

На кадрах видно, что самолет медленно двигается по взлетно-посадочной полосе, а с обеих сторон за ним бегут люди. Они машут пилотам воздушного судна, в то время как некоторые пытаются ухватиться за самолет и удержаться.

Очевидцы также засняли на видео момент падения людей с набирающего высоту самолета, предположительно вылетавшего из аэропорта Кабула. По одной из версий, несколько человек зацепились за части воздушного судна в попытке улететь из столицы Афганистана. Точное число жертв неизвестно.

После прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» аэропорт Кабула заполонили тысячи беженцев. Они просят о помощи и пытаются любым способом покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух. В результате стрельбы и давки погибло несколько человек.

В аэропорту столицы Афганистана приостановили все коммерческие рейсы.

Радикальное движение «Талибан» после объявления о выводе американских войск весной 2021 года начало наступление на позиции афганской армии и к августу установило контроль над большей частью Афганистана. Накануне объявлено о полном контроле над всей территорией страны. Президент Ашраф Гани покинул свой пост.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204118/
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