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Общество

Кыргызстанский фильм «Шамбала» покажут на кинофестивале в Казани

Картина «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова вошла в программу «Тюркский мир» Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет 5-10 сентября в столице Татарстана. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

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В программе 10 лент из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Фильм «Шамбала» снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась НК «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева при участии киностудии «Айтыш фильм».

Отметим, еще один кыргызский фильм «Озеро» включен в программу «Россия — Исламский мир» Казанского фестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204045/
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