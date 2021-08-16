Кыргызстанский фильм «Шамбала» покажут на кинофестивале в Казани

Картина «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова вошла в программу «Тюркский мир» Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет 5-10 сентября в столице Татарстана. Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Читайте по теме Фильм «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова покажут на кинофестивале в Италии

В программе 10 лент из России, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана и Узбекистана.

Фильм «Шамбала» снят по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Производством картины занималась НК «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева при участии киностудии «Айтыш фильм».

Отметим, еще один кыргызский фильм «Озеро» включен в программу «Россия — Исламский мир» Казанского фестиваля.