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Общество

Кыргызский фильм покажут на Казанском фестивале мусульманского кино

Кыргызский фильм «Озеро» включен в программу «Россия — Исламский мир» Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет 5-10 сентября в столице Татарстана. Об этом сообщается на сайте kyrgyzcinema.com.

В программу вошли фильмы из Ирана, Азербайджана, Малайзии, Кыргызстана, Казахстана, Нигерии, Турции и Судана.

Полнометражный художественный фильм «Озеро» — это дебютная работа режиссера Эмиля Атагельдиева. В основу истории легла древняя кыргызская легенда о душах предков, живущих в виде рыб в священном озере. Это экзистенциальная драма, притча о внутренних конфликтах героев, свободе выбора и собственного пути, разворачивающаяся на фоне потрясающих пейзажей высокогорного озера Иссык-Куль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202478/
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