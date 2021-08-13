В Минобразования рассказали, от чего зависит открытие детсадов

Работа детских садов зависит от эпидситуации там, где они находятся. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, более определенные решения появятся до 23 августа, когда состоится заседание кабинета министров по работе образовательных организаций. «Вместе со специалистами Минздрава будем изучать, какие требования можем изменить, а что оставить», — сказала Надира Джусупбекова.

Представители Минздрава добавили, что решения будут принимать по каждому детсаду. «Если появится хоть один заболевший в группе, то ее закроют. Если дома кто-то заболел или был в контакте с больными, то детей нельзя отпускать в группы. Во время инкубационного периода симптомов может не быть, но они могут проявиться в течение 10-14 дней. При входе в детсады и школы обязательно должны устанавливать фильтры и измерять температуру. При наличии насморка или других симптомов респираторных заболеваний пропускать не должны. Только так мы можем избежать вспышки», — пояснили специалисты.

Отметим, что многие государственные детсады закрыты из-за эпидситуации. Родители не знают, когда их откроют. При этом частные дошкольные организации продолжают работать.