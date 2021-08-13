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Общество

Перенос учебного года в КР приведет к сдвигу приемной кампании в вузах

В Кыргызстане перенос учебного года на 15 сентября приведет к сдвигу приемной кампании в вузах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

По ее словам, первое полугодие в высших учебных заведениях начнется с 15 сентября и завершится 31 декабря. Экзаменационная сессия пройдет с 3 января по 21 января, каникулы — с 24 января по 5 февраля. Второе полугодие пройдет с 7 февраля по 25 июня, экзаменационная сессия — с 27 июня по 16 июля. Каникулы — с 18 июля до 14 сентября.

«Всех волнует приемная кампания в средние и высшие учебные заведения. Прием на 2022/23 учебный год начнется с 20 июля 2022 года и завершится 10 сентября. Мы специально дали побольше времени, чтобы все дети успели донести документы и спокойно начать учебу с 15 сентября», — сказала замминистра.

Надира Джусупбекова отметила, что выпускники, которые поступают в вузы дальнего и ближнего зарубежья, также укладываются в сроки. «У нас есть международный отдел, там детально обсудили все вопросы. Дети успевают аттестаты отсканировать и отправить или в реальном режиме привезти. В вузы России и Казахстана они тоже успевают», — заверила замминистра.

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203900/
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