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Общество

Сроки госэкзаменов и вручения аттестатов в школах озвучили в Минобразования

Государственные экзамены по итогам 2021-2022 учебного года в 9-х и 11-х классах в школах начнутся с 10 июня и завершатся 1 июля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила замминистра образования и науки Надира Джусупбекова.

«Мы специально дали хороший промежуток времени, чтобы дети могли лучше подготовиться. Выпускники 9-х классов получат свидетельства 11 июля, вручение аттестатов одиннадцатиклассникам состоится 15 июля», — сказала Надира Джусупбекова.

Новый учебный год в образовательных организациях в Кыргызстане начнется с 15 сентября. Последний звонок прозвенит 9 июня. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов. Решение объяснили поэтапным переходом на офлайн-обучение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в стране для обеспечения качества образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203897/
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