Ошибка. Минтранс объяснил предложение об отмене стажа для перевозки пассажиров

«В проекте закона и справке-обосновании выявили несоответствия при предварительной его подготовке», — объяснили в Минтрансе предложение по допуску к перевозке пассажиров водителей без стажа работы.

По данным ведомства, в справке-обосновании дано неверное и ошибочное разъяснение, которое в настоящее время устранено.

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«Законопроект предусматривает уменьшение количества требуемых документов при подаче заявлений на получение лицензии в электронном формате. А именно — исключение из перечня требований обязательного предоставления перевозчиками документов, подтверждающих наличие государственной аттестации (дипломов) у должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при выполнении автомобильных перевозок», — отметили в ведомстве.

Таким образом, водителей без опыта к перевозке пассажиров допускать по-прежнему не планируется.