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Общество

Жалоба студентов-медиков. Ректор уверяет, что у них задолженность по контракту

Ректор Евразийского международного медицинского университета (ЕММУ) Эсен Салиев, комментируя 24.kg, почему администрация университета не отдает пакистанским студентам документы, заявил, что у них имеются задолженности по контракту и по академическим дисциплинам.

«Такого понятия, как черный список в Пакистане не существует, а есть три категории вузов (А,В,С) согласно списку Пакистанского медицинского совета. Совет распространил рекомендации о поступлении в вузы категории «А», в которую входят только Международная высшая школа медицины, Международная школа медицины МУК (восточный кампус) и Джалал-Абадский государственный университет. Паника вокруг этого заявления и стала причиной для многих студентов вузов нашей страны принять решение о переводе в вузы категории «А», — отмечает Эсен Салиев.

По его словам, жалобы студентов, поступающие в Министерство образования и науки, фейковые.

«361 студент были условно переведены на второй курс, так как в связи с пандемией в 2020 году руководство ЕММУ предоставило отсрочку оплаты за учебу за 1-й и 2-й семестры 2019-2020 учебного года. На сегодня студенты не произвели оплату за 1-й и 2-й семестры, а некоторые и за 4-й семестр 2020-2021 учебного года. Более того, у многих имеются академические задолженности по разным дисциплинам», — подчеркнул ректор вуза.

Эсен Салиев поясняет, что именно поэтому руководство ЕММУ не может выдать академические справки, пока не будет погашена задолженность по оплате за 1-й, 2-й и 4-й семестры.

Отмечается, что Евразийский международный медицинский университет прошел национальную программную аккредитацию и получил на пять лет право вести обучение и выпускать студентов по программе «Лечебное дело». В сентябре планирует пройти международную аккредитацию агентства «НААР».

«После университет попадет в список «А» Пакистанского медицинского совета», — заключил Эсен Салиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203437/
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