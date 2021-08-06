Включенные в черный список Пакистана медвузы КР не отдают документы студентам

Включенные в черный список Пакистана медвузы КР не отдают документы иностранным студентам. С жалобой на это в 24.kg обратились пакистанские студенты.

По их словам, в этом году они окончили второй курс в Евразийском международном медицинском университете.

«Мы изучаем здесь лечебное дело. Медицинская комиссия Пакистана поместила наш университет в список C и приказала студентам больше не учиться в этом университете и переводиться в любой другой университет, внесенный в список A, будь то в Кыргызстане или в любой другой стране. Поэтому мы затребовали академическую справку из университета за последние шесть месяцев, чтобы перевестись. Но администрация университета в лице Али Ихсана извиняется, но документ не дает. Они заставляют нас страдать все больше и больше. Нас даже в университет не пускают. Этим жарким летом мы ждем возле университета по пять часов и даже больше, чтобы забрать свои документы», — говорит один из студентов.

Студенты отмечают, что деканы также игнорируют их обращения.

«Администрация этого университета — худшая, которую мы когда-либо видели, они всячески нас унижают. Декан Зиада и ее помощница Айгуль относятся к студентам хуже, чем к уличным собакам. Они думают, что стоят выше закона и могут делать со студентами все, что захотят. Мы отправили электронное письмо в Министерство образования Кыргызской Республики, они ответили, что организуют бесплатную комиссию по этому вопросу, но за две недели так ничего и не сделали», — отметили студенты.

Администрация Евразийского международного медицинского университета оказалась недоступна для комментариев. В Министерстве образования и науки сообщили 24.kg, что комиссию по изучению этого вопроса создадут на будущей неделе.