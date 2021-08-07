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Общество

В России зарегистрировали более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ

Более 700 тысяч нелегальных мигрантов из стран СНГ находятся сейчас в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в МВД России в режиме видеоконференции состоялась встреча первого замминистра внутренних дел генерал-полковника полиции Александра Горового с послами иностранных государств. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

«Далеко не все иностранные граждане спешат обращаться в МВД. На сегодня в тени продолжают находиться более 700 тысяч выходцев из стран — участниц СНГ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для всех трудовых мигрантов на территории России с 29 декабря 2021 года станет обязательной дактилоскопия.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203370/
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