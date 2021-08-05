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Общество

В кабинете министров объяснили проблемы с проектом Digital CASA

Проект Digital CASA имеет приоритетное значение для страны, кабинет министр неоднократно поручал усилить работы по нему. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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В кабмине признают, что реализация проекта началась в 2018 году, но на сегодня ни один из четырех компонентов не реализован Министерством цифрового развития. Поэтому стороны и рассматривали вопрос реструктуризации проекта. Всемирный банк неоднократно обращал внимание на отсутствие результатов по проекту.

«По результатам обсуждений и консультаций о реструктуризации проекта Всемирный банк рекомендовал отменить текущее финансирование проекта и начать подготовку нового проекта. Несмотря на то что цифровизация является приоритетным направлением государственной политики, профильным ведомством по проекту «Digital CASA — Кыргызская Республика» не разработаны технические задания и не объявлены конкурсы по стратегически важным проектам. С учетом обращения Всемирного банка и неудовлетворительной работы по реализации проекта председатель кабинета министров поручил провести переговоры и выработать конкретные решения по реализации проекта Digital CASA», — рассказали в правительстве.

Всемирный банк отметил, что привержен дальнейшей поддержке Кыргызстана в цифровом развитии, и сейчас стороны рассматривают возможность разработки нового проекта цифровой модернизации.

«Группа ВБ придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении коррупции, утверждения о мошенничестве и коррупции воспринимаются всерьез и расследуются независимым департаментом по предотвращению мошенничества и коррупции. Считаем некорректным распространение несоответствующей действительности информации относительно причастности руководства кабинета министров к коррупционным проявлениям», — заключили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203252/
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