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Общество

Школа в Чуйской области закупает уголь почти на полмиллиарда сомов

Школа в Чуйской области закупает уголь почти на полмиллиарда сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, Белогорская общеобразовательная санаторная школа-интернат объявила тендер на приобретение угля марки «Кара Жыра». Планирует потратить 421 миллион 200 тысяч сомов. Объем закупки — 93 тысячи 600 килограммов.

Интересно, что в качестве рабочего телефона в объявлении указан номер районного отдела образования, где не смогли дать разъяснения по такой большой сумме закупки, пообещав предоставить информацию позднее.

В открытых источниках информации о школе нет. В реестре Минюста указано, что она государственная, прошла перерегистрацию в декабре 2017 года и находится в селе Тош-Булак Сокулукского района.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203247/
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