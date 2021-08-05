Школа в Чуйской области закупает уголь почти на полмиллиарда сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, Белогорская общеобразовательная санаторная школа-интернат объявила тендер на приобретение угля марки «Кара Жыра». Планирует потратить 421 миллион 200 тысяч сомов. Объем закупки — 93 тысячи 600 килограммов.

Интересно, что в качестве рабочего телефона в объявлении указан номер районного отдела образования, где не смогли дать разъяснения по такой большой сумме закупки, пообещав предоставить информацию позднее.

В открытых источниках информации о школе нет. В реестре Минюста указано, что она государственная, прошла перерегистрацию в декабре 2017 года и находится в селе Тош-Булак Сокулукского района.