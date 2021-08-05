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Общество

Как утекают миллионы. Почему власти Оша не могут решить вопрос питьевой воды

огда в Оше начинаются дожди, из кранов в домах горожан перестает течь питьевая вода. Иногда ее не бывает неделями — отключают на период сильных осадков. Сегодня такая же картина.
 
Причина одна. Если в другие города вода поступает из подземных скважин, то для южной столицы ее берут из открытого водоема — реки Ак-Бууры, вытекающей из Папанского водохранилища. Во время дождей и селей река загрязняется и подачу воды в город останавливают.
 
Городские власти Оша не раз пытались решить вопрос водоснабжения, на это привлекались деньги — и бюджетные, и кредитные. Но 300-тысячное население города по-прежнему с тревогой вчитывается в прогноз погоды, справедливо опасаясь, что в случае осадков воду они увидят только дождевую.
 
О том, есть ли шанс у жителей второго по величине города страны получить, наконец, бесперебойный доступ к питьевой воде, 24.kg выясняло у чиновников мэрии южной столицы.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203236/
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