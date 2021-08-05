12:46
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Общество

Ректоров вузов должен назначать президент. Минобразования поддерживает

Министр образования и науки Болотбек Купешев поддерживает предложение депутата парламента Улугбека Ормонова, чтобы ректоров вузов со статусом «национальный» не избирали, а назначал и увольнял президент. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте по теме
Ректоров вузов должен назначать президент. Очередная депутатская инициатива

«В целом, думаю, мы не должны врать друг другу. Это бы дало хороший шанс, чтобы в университетах не было коррупционных схем, о которых говорят студенты, преподаватели. Не я говорю — общественность. Выборность ректоров приводила к разделению коллективов на многие группы и подгруппы, мы и так сейчас разделены. Наверное, назначение ректоров было бы хорошим выходом, если там будет превалировать академическая честность», — отметил чиновник.

Он добавил, что имеет право на ошибку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203228/
просмотров: 368
Версия для печати
Материалы по теме
В школах Кыргызстана могут ввести сооплату
Если COVID-19 отступит. Министр образования о новом учебном годе офлайн
В Кыргызстане появится студенческий союз за качество образования
Восемь колледжей Кыргызстана станут доступными для студентов с инвалидностью
Хотят познакомиться с министром. Депутаты возмущены, что их игнорируют чиновники
В Кыргызстане 245 школ — аварийные
Большую часть инвестиций Минобразования направит на решение проблем в селах
Центры инновации. Во что могут превратиться университеты Кыргызстана
В Минобразования представили независимый рейтинг вузов
Университеты в Кыргызстане хотят разделить на два типа
Популярные новости
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
Тренды в&nbsp;образовании поменялись. Кого и&nbsp;как теперь будут готовить наши школы Тренды в образовании поменялись. Кого и как теперь будут готовить наши школы
Ждали с&nbsp;опаской. Врачам повысили зарплату и&nbsp;ничего не&nbsp;забрали Ждали с опаской. Врачам повысили зарплату и ничего не забрали
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
5 августа, четверг
12:44
Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следователей, стряпающих дела Атамбаев призывает Садыра Жапарова очиститься от следов...
12:44
ВОЗ предложила ввести мораторий на бустерные дозы вакцины от COVID-19
12:20
Ректоров вузов должен назначать президент. Минобразования поддерживает
12:19
В России судят белоруса за убийство кыргызстанца
12:02
COVID-19. В КР привито лишь около 15 процентов от подлежащих вакцинации