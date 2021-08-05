Ректоров вузов должен назначать президент. Минобразования поддерживает

Министр образования и науки Болотбек Купешев поддерживает предложение депутата парламента Улугбека Ормонова, чтобы ректоров вузов со статусом «национальный» не избирали, а назначал и увольнял президент. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Читайте по теме Ректоров вузов должен назначать президент. Очередная депутатская инициатива

«В целом, думаю, мы не должны врать друг другу. Это бы дало хороший шанс, чтобы в университетах не было коррупционных схем, о которых говорят студенты, преподаватели. Не я говорю — общественность. Выборность ректоров приводила к разделению коллективов на многие группы и подгруппы, мы и так сейчас разделены. Наверное, назначение ректоров было бы хорошим выходом, если там будет превалировать академическая честность», — отметил чиновник.

Он добавил, что имеет право на ошибку.