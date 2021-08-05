09:39
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой

В соцсетях появилась фотография бывшего главы ГСИН Мелиса Турганбаева с олимпийской чемпионкой Айсулуу Тыныбековой.

Мелис Турганбаев запечатлен с серебряной медалью на шее, которую выиграла накануне спортсменка. Пользователи Facebook возмущены и посчитали это неэтичным — фотографироваться с чужими наградами.

Возникает также вопрос: зачем Мелис Турганбаев поехал в Токио и в качестве кого?

Экс-чиновник для комментариев недоступен.

Ранее стало известно, что личный тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров рассказал, что не попал в делегацию, которая отправилась в Токио на Олимпиаду-2020.

Зато на игры поехала чиновница из администрации президента Галина Байтерек, никогда к спорту не имевшая отношения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203192/
просмотров: 844
Версия для печати
Материалы по теме
Боритесь за золото. Айсулуу Тыныбекова написала первый пост после Олимпиады
Айсулуу Тыныбекова не смогла сдержать слез на церемонии награждения
Федерация борьбы Кыргызстана. Серебро Айсулуу Тыныбековой — это наше золото
Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной медали
Как кыргызстанцы отреагировали на серебряную победу Айсулуу Тыныбековой
Наша гордость. Топ-8 из жизни серебряного призера Олимпиады Айсулуу Тыныбековой
На площади Ала-Тоо покажут схватку Айсулуу Тыныбековой за олимпийское золото
Улукбек Марипов: Серебро и бронза Олимпиады-2020 — это большой подарок родине
Марипов, Ташиев, Сарыбашов. На площади Ала-Тоо болеют за олимпийцев
Айсулуу Тыныбекова стала победительницей международного турнира в Польше
Популярные новости
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
Тренды в&nbsp;образовании поменялись. Кого и&nbsp;как теперь будут готовить наши школы Тренды в образовании поменялись. Кого и как теперь будут готовить наши школы
Ждали с&nbsp;опаской. Врачам повысили зарплату и&nbsp;ничего не&nbsp;забрали Ждали с опаской. Врачам повысили зарплату и ничего не забрали
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
5 августа, четверг
09:38
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 18 медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 18 медр...
09:36
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще девять человек
09:35
Коронавирусом болеют 10 тысяч 935 человек, 1 тысяча 76 — в тяжелом состоянии
09:31
В КР выявили 840 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 167 076
09:30
Чиновники задолжали предпринимателю более 9 миллионов сомов. Кто ему помог