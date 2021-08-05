Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой

В соцсетях появилась фотография бывшего главы ГСИН Мелиса Турганбаева с олимпийской чемпионкой Айсулуу Тыныбековой.

Мелис Турганбаев запечатлен с серебряной медалью на шее, которую выиграла накануне спортсменка. Пользователи Facebook возмущены и посчитали это неэтичным — фотографироваться с чужими наградами.

Возникает также вопрос: зачем Мелис Турганбаев поехал в Токио и в качестве кого?

Экс-чиновник для комментариев недоступен.

Ранее стало известно, что личный тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров рассказал, что не попал в делегацию, которая отправилась в Токио на Олимпиаду-2020.

Зато на игры поехала чиновница из администрации президента Галина Байтерек, никогда к спорту не имевшая отношения.