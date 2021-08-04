Тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы огорчен, что не поехал в Токио

Личный тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров огорчен, что не поехал в Токио на Олимпиаду-2020, чтобы поддержать подопечных. Об этом он сообщил в интервью радио «Азаттык».

По его словам, в состав спортивной делегации Кыргызстана на Олимпийских играх в Токио вошли и те, кто не имел отношения к спорту.

«Нам сказали, что мы поедем на Олимпиаду. Купили форму, подготовились. Но в последний момент заявили, что произошло сокращение делегации. Так мы и остались. В делегации были те, кто не имел отношения к спорту. Есть депутаты, например. Такие ситуации всегда были, и сейчас это повторяется. Вопрос, по-моему, может решить только глава государства. Я, как личный тренер двух олимпийских спортсменов, смотрю их выступления по телевизору, тогда как чиновники развлекаются в Токио», — говорит Дуйшон Жуманазаров.

Он отметил, что за 40 лет работы тренером подготовил трех олимпийцев и призеров Кубка мира.

«Обидно. Хотел увидеть радость и горе своих спортсменов на месте, поддержать. Но не получилось», — сказал Дуйшон Жуманазаров.

Спортсменка Айпери Медет кызы в турнире в Токио проиграла Ясмин Адар из Турции (0:4), лишившись бронзы.

Мээрим Жуманазарова завоевала бронзовую медаль, победив борца из Монголии Соронзонболдын Батцэцэг со счетом 10:1.