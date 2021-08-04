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Общество

Хабиб Нурмагомедов опроверг, что приезд связан с днем рождения Камчы Кольбаева

Хабиб Нурмагомедов опроверг слухи о том, что он приехал в Кыргызстан в честь дня рождения криминального авторитета Камчы Кольбаева. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил сам боец.

24.kg
Фото 24.kg. Хабиб Нурмагомедов

По его словам, турнир Eagle FC, который накануне прошел на ипподроме в Чолпон-Ате, должны были провести еще 27 июля. «Никакой связи здесь нет. Из-за того, что я прилетел из Лос-Анджелеса позже запланированного, турнир на Иссык-Куле пришлось перенести на 3 августа», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

Он подчеркнул, что впервые посетил Иссык-Куль и поражен его красотой.

Отметим, что криминальный авторитет Камчы Кольбаев родился 3 августа 1974 года.

Бусурманкул Абдибаит уулу стал новым чемпионом организации EFC в полулегком весе. Поединок прошел в спортивном комплексе Чолпон-Аты. В рамках турнира прошли еще 16 рейтинговых боев, в которых в октагон вышли бойцы из России, Кыргызстана и Казахстана. Почетным гостем на мероприятии стал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203149/
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