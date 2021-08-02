Садыр Жапаров вновь устроил фотосессию с отдыхающими на Иссык-Куле. Видео на своей странице в Facebook опубликовала помощница президента Адинай Марипова.



Видео снято на территории пляжа санатория «Кыргызское взморье» в селе Бостери. Помимо президента, на видео также замечен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Ранее в социальных сетях разместили фото, где первые лица страны катались на гидроциклах.Отметим, за лето это второй выход главы государства к народу на пляже. Тогда он тоже фотографировался со всеми желающими.