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Общество

Садыр Жапаров вновь устроил фотосессию с отдыхающими на Иссык-Куле

Садыр Жапаров вновь устроил фотосессию с отдыхающими на Иссык-Куле. Видео на своей странице в Facebook опубликовала помощница президента Адинай Марипова.

Видео снято на территории пляжа санатория «Кыргызское взморье» в селе Бостери. Помимо президента, на видео также замечен глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.


Ранее в социальных сетях разместили фото, где первые лица страны катались на гидроциклах.

Отметим, за лето это второй выход главы государства к народу на пляже. Тогда он тоже фотографировался со всеми желающими.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202835/
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