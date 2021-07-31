Филиал Казанского федерального университета могут открыть в Бишкеке или Караколе

Вариантами размещения филиала Казанского федерального университета предложены Бишкек и Каракол, подготовлена содержательная часть проекта. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Отмечается, что проект обсудили на заседании наблюдательного совета вуза, его провел сам лидер государства Рустам Минниханов. Тема ранее обсуждалась на встрече ректора КФУ Ильшата Гафурова с главой кабинета министров Кыргызстана Улукбеком Мариповым.

«Взаимодействие Татарстана с Кыргызстаном в торгово-экономической, научной и социальной областях нужно расширять. Поэтому предлагаю поддержать идею открытия филиала КФУ в Кыргызстане. Проект будет способствовать укреплению российско-кыргызских отношений», — заявил Рустам Минниханов.