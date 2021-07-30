Минтранс: Из-за селей на Иссык-Куле ряд дорог временно закрыты

Из-за селей, сошедших накануне в Иссык-Кульской области, несколько дорог временно закрыты. Об этом сообщает региональный отдел департамента дорожного хозяйства при Минтрансе.

По его данным, селевые потоки, спровоцированные ливнями 29 и 30 июля, размыли дороги международного и местного значения. А именно:

19-25-й, 34-38-й, 40-42-й, 60-66-е километры участков международной автодороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол;

Боконбаево Каракол; 5-26-й километр участка дороги местного значения Кара — Талас — Туура-Суу;

Талас Туура-Суу; 60-65-й, 105-107-е километры участков автодороги Барскоон — Ак-Шыйрак,

Ак-Шыйрак, 2-3-й километр дороги Джети-Огуз — Кой-Сары;

Кой-Сары; 76-77-й и 131-138-й километры автодороги Каракол — Энилчек.

Указанные участки временно закрыты. Как отмечается, ведомство проводит очистительные и восстановительные работы.