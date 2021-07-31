50 тысяч сомов жертве пыток. Верховный суд отклонил жалобу Минэкономфинансов

Верховный суд оставил в силе решение первых двух инстанций о взыскании компенсации в размере 50 тысяч сомов в пользу жертвы пыток Улана Назаралиева, которого Комитет ООН по правам человека признал жертвой пыток со стороны милиционеров. Об этом сообщает правозащитная организация «Справедливость».

По ее данным, суд не удовлетворил апелляционную жалобу Министерства экономики и финансов, которое просило отменить выплату компенсации. Улан Назаралиев стал жертвой пыток и издевательств милиционеров, когда находился в ИВС ОВД Джалал-Абада.

На его крики и жалобы милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя и ему никто не окажет помощь». Мужчина тогда от безысходности, в знак протеста нанес себе порезы в области кистей.

Уголовное дело против милиционеров по факту пыток не возбудили. Признания факта применения пыток адвокатам Назаралиева удалось добиться лишь на международном уровне — Комитет ООН по правам человека признал в своем соображении нарушение прав Улана Назаралиева по двум статьям международного Пакта.

«Принимая во внимание соображения Комитета ООН по правам человека, суд считает, что в результате незаконных действий и бездействий должностных лиц, а также недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей, халатного отношения и ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей, истцу были причинены нравственные, психологические и физические страдания», — сказано в решении суда.

Представители Назаралиева изначально подали иск на 3 миллиона сомов. Но пытки и унижение человеческого достоинства, признанные комитетом ООН, суды первых двух инстанций оценили всего в 50 тысяч сомов.

«Вынося решение по компенсации, суды всех трех инстанций признали нарушение прав человека в отношении Назаралиева. В этом деле мы хотим выделить два момента: первое — государство в лице судебных органов имплементировало решение Комитета ООН по правам человека, в части суммы компенсации — это предмет отдельного разговора. Второй момент — до сих пор не проведено следствие по факту применения пыток и до сих пор никто так и не понес наказания. А это, как мы постоянно убеждаемся на практике, порождает безнаказанность, порождающую вседозволенность», — сказал адвокат «Справедливости» Сардор Абдухалилов.

Напомним, что в 2012 году Назаралиев, находясь в ИВС ГУВД Джалал-Абада, подвергся побоям, удушению и издевательствам со стороны сотрудников учреждения.