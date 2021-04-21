Бишкекский горсуд не увеличил компенсацию жертве пыток Улану Назаралиеву

Бишкекский городской суд оставил в силе решение Первомайского райсуда столицы о взыскании компенсации — 50 тысяч сомов в пользу жертвы пыток Улана Назаралиева. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

По ее данным, суд не удовлетворил апелляционную жалобу Минфина, который просил отменить выплату компенсации. В то же время защита потерпевшего просила об увеличении суммы компенсации жертве пыток, но суд эту апелляционную жалобу тоже отклонил.

Адвокатам Назаралиева удалось добиться признания факта пыток лишь на международном уровне — через Комитет ООН по правам человека. В Кыргызстане не хотели признавать этот факт.

«Мы приветствуем решение суда, которое в очередной раз показало, что соображение ООН по правам человека является действенным правозащитным механизмом в нашей стране. Но при этом нельзя не отметить, что сумма компенсации не соответствует тяжести свершенного деяния — применения пыток», — сказал адвокат Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» Сардорбек Абдухалилов.

Он уточнил, что представители Назаралиева изначально подали иск на три миллиона сомов. «Но грубое нарушение прав человека, признанное комитетом ООН, суды оценили всего в 50 тысяч сомов», — отметил Сардорбек Абдухалилов.

Сразу на ум приходят многомиллионные иски по защите чести и достоинства политических фигур, которые суды не сокращают до 50 тысяч сомов. Сардорбек Абдухалилов

Напомним, Назаралиев стал жертвой пыток и издевательств милиционеров в 2012 году. Находясь в ИВС ОВД Джалал-Абада, Улан подвергся побоям, удушению и издевательствам со стороны сотрудников отдела. На его крики и жалобы милиционеры дали ему бритвенное лезвие со словами, что «он может даже порезать себя, и ему никто не окажет помощь». Мужчина тогда от безысходности нанес себе порезы в области кистей. Уголовное дело против милиционеров по факту пыток не возбудили.