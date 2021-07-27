Повышение тарифов на проезд. Мэрия Бишкека надеется на городской кенеш

Власти города не смогли прийти к общему мнению с частными перевозчиками по поводу тарифов на проезд. В столичной мэрии надеются, что решить проблему сможет новый состав городского кенеша. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил исполняющий обязанности главы города Бактыбек Кудайбергенов.

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«С одной стороны, я понимаю горожан — пассажиров, с другой — водителей маршруток. Одним неудобно ездить в таком транспорте, другим не выгодно возить пассажиров из-за роста цен на топливо и запчасти. Но к общему мнению мы так с перевозчиками и не пришли. Я надеюсь, что новый созыв Бишкекского городского кенеша сможет рассмотреть этот вопрос оперативно и принять те тарифы, которые устроят всех», — сказал он.

И. о. мэра отметил, что в случае новой забастовки водителей больше всего пострадают жители новостроек. По его мнению, в прошлый раз пассажирские перевозки в центре столицы удалось наладить благодаря троллейбусам и волонтерам.

«Участие волонтеров в решении проблемы транспорта — это, конечно, не выход. Не стоит надеяться на то, что люди смогут выручить город вновь. Проблему надо решать», — сказал Бактыбек Кудайбергенов.

Напомним, 2 июня в Бишкеке водители маршруток устроили забастовку и пять дней не выходили на линии. Они требовали повысить оплату проезда. Мэрия пообещала решить вопрос до сентября и даже внесла соответствующий проект постановления в Бишкекский городской кенеш.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).