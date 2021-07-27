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Общество

Родственники Эмомали Рахмона избили главу Минздрава Таджикистана

Трое племянников главы Таджикистана Эмомали Рахмона жестоко избили врачей и чиновников, в том числе главу Минздрава. Об этом сообщает «Радио Озоди» со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 июля, сразу после смерти родной сестры таджикского президента Курбонби Рахмоновой от COVID-19.

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В результате избиения министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и руководитель Медицинского центра при исполнительном аппарате главы государства Холмахмад Рахимзода получили серьезные травмы, заметили источники в МВД и Минздраве на условиях анонимности.

Для лечения родной сестры главы Таджикистана, по словам источников, были приглашены опытные специалисты из Германии, России и Узбекистана. По информации источников СМИ, за два часа до смерти сестры президента иностранные специалисты назвали способ лечения пациенки таджикскими врачами неправильным. «Это заключение вызвало ярость и возмущение детей Курбонби Рахмоновой: Фахриддин, Фаррух и Зиедали Сафаровы сразу после смерти матери напали на врачей и присутствующих медиков-чиновников. Успокоить их сумел только Рустам Эмомали, старший сын главы государства», — рассказал источник.

Больше всего в результате избиения пострадал глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода, получивший сильный удар в челюсть, у руководителя Медицинского центра при исполнительном аппарате президента Холмахмада Рахимзоды травма головы. Другие врачи получили легкие травмы.

Власти не комментируют информацию об избиении главы Минздрава.

Родная сестра президента Таджикистана Эмомали Рахмона 64-летняя Курбонби Рахмонова ушла из жизни 20 июля. Сообщается, что у женщины был коронавирус и она проходила лечение в Медицинском центре при исполнительном аппарате президента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202219/
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