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Общество

В Нарынской области впервые провели операцию на сердце

В Ат-Башинском районе Нарынской области хирурги из Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов совместно с медицинской компанией «Бости Кейджи» впервые провели операцию на сердце 5-летней девочке с дефектом межжелудочковой перегородки. Об этом сообщили в НИИХСиТО.

По словам директора института Таалайбека Кудайбердиева, у ребенка были обнаружены дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток и высокая легочная гипертензия.

НИИХСиТО
Фото НИИХСиТО. В Нарынской области впервые провели операцию на сердце

«Впервые в истории мы в рамках проекта «Мобильная кардиохирургия» при поддержке партнеров провели операцию на сердце в Нарынской области. Она длилась 2,5 часа в условиях искусственного кровообращения и прошла удачно. Девочка переведена в палату и чувствует себя хорошо», — рассказал он.

В рамках проекта «Мобильная кардиохирургия» специалисты НИИ хирургии сердца и трансплантации органов ранее провели бесплатные операции в Баткенской и Ошской областях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202113/
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