Аномальная жара. 25 июля стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

25 июля 2021 года стало самым жарким в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. Об этом свидетельствуют данные сайта «Погода и климат».

Отмечается, что вчера максимальная температура воздуха в столице Кыргызстана составила 39,5 градуса. Это на шесть градусов выше нормы. В этом месяце был и еще один температурный рекорд. 1 июля 2021 года столбик термометра поднялся до +37,7 градуса, что на 3,7 градуса выше нормы.

Самым холодным 25 июля было в 1988-м, когда воздух прогрелся только до +10,3 градуса.

Самым жарким днем июля было 16-е число 2015 года, когда столбик термометра поднялся до отметки +42,1 градуса. Норма же среднемесячной температуры июля составляет +25,5 градуса.

Напомним, что по прогнозам Кыргызгидромета, сегодня в Бишкеке минимальная температура воздуха ночью составит 23-25 со знаком плюс, максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне плюс 40, без осадков.