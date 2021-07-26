Штормовое предупреждение: сегодня в Бишкеке ожидается аномальная жара

Агентство по гидрометеорологии распространило штормовое предупреждение на 26 июля.

По данным синоптиков, сегодня по Кыргызстану ожидается значительное повышение температуры воздуха.

В долинной зоне Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей воздух прогреется до плюс 40 градусов, в Таласской долине до плюс 39.

В Бишкеке минимальная температура воздуха ночью составит 23-25 со знаком плюс, максимальная температура воздуха днем ожидается на уровне плюс 40, без осадков.

В Министерстве здравоохранения и социального развития напомнили, что высокая температура окружающей среды является фактором риска для здоровья населения.

«Особенно это касается людей пожилого возраста, беременных женщин, детей, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистые, легочные нарушения, сахарный диабет), а также больных коронавирусной инфекцией. Это связано с чрезмерными потерями организмом жидкости и минеральных солей — калия, магния и другое. Кровь сгущается, возникает дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возможен риск образования тромбов. Необходимо, по возможности, избегать прямых солнечных лучей. Лучше находиться в тени или ограничить пребывание на улице. Особенно жарко бывает с 12.00 до 17.00. В это время и солнечные лучи припекают сильнее обычного. Поэтому нужно взять для себя за правило в этот период находится где-нибудь в прохладном помещении. Используйте имеющиеся средства защиты от солнечных лучей — головные уборы, зонтики. По возможности в этот период времени сократите физическую и умственную нагрузки. Соблюдайте водный режим», — напомнили в ведомстве.