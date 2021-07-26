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Общество

Туркменистан ждет. Президенты стран Центральной Азии соберутся на саммит

Президенты Узбекистана и Туркменистана в телефонном разговоре обсудили подготовку очередной консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.

По итогам этих переговоров стало известно о сроках проведения саммита глав государств Центральной Азии. Мероприятие пройдет 6 августа в Туркменистане.

Ранее встречу планировали провести в Бишкеке в августе 2020 года, однако саммит пришлось перенести на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

Темы саммита и планируемые для подписания соглашения пока не анонсируются. Очевидно, что одним из вопросов для обсуждения лидеров Центральной Азии, скорее всего, станет ситуация в Афганистане.

Саммит президентов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана пройдет в национальной туристической зоне «Аваза».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202052/
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