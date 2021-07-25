12:09
USD 84.23
EUR 99.16
RUB 1.14
Общество

Рост ДТП на дорогах страны: милицейские чиновники отправились на инспекцию

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов отправился лично проинспектировать ситуацию на дорогах в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения «Туристического сезона — 2021», сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

По ее данным, милицейский чиновник проверил несение службы нарядами ГУОБДД, УОБДД по Чуйской области и Иссык-Кульской областям, а также провел рабочее совещание в отделе внутренних дел Иссык-Кульского района.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Октябрь Урмамбетов напомнил подчиненным о важности опрятного внешнего вида, наличии нагрудного знака и удостоверения, знании оперативной обстановки на вверенной территории. Он также понаблюдал, как сотрудники милиции общаются с гражданами.

Замглавы МВД на трассе Бишкек — Чолпон-Ата увидел водителей, нарушавших скоростной режим, и лично провел с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения правил дорожного движения.

Октябрь Урманбетов также решил проверить у водителей знания ПДД и оказалось, что многие из них, имеющие водительские права и водительский стаж, этих правил не знали.

Региональным подразделениям поручено усилить предупредительно-профилактические и разъяснительные работы по соблюдению ПДД и безопасности дорожного движения и снижения ДТП в туристический сезон.

Будут приниматься жесткие меры в отношении лиц, управляющих автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем.

Только на минувшей неделе в стране произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли люди. В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали 10 человек, пятеро погибли. В аварии в Чуйской области погибли четыре человека, позже еще двое скончались в больнице. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202050/
просмотров: 560
Версия для печати
Материалы по теме
Последствия снижения штрафов? За полгода в Кыргызстане в ДТП погибли 329 человек
Грозит увольнениями. Глава МВД Улан Ниязбеков жестко раскритиковал работу ГУОБДД
Рейды по выявлению нетрезвых водителей поручил усилить президент: много аварий
Страшная авария в Чуйской области. В больнице скончались еще два человека
В аварии в Чуйской области погибли четыре человека
В Боомском ущелье семья попала в аварию. Погибла 14-летняя девочка
Крупная авария на Иссык-Куле. Очевидцы толпой пытались напасть на водителя Lexus
Крупная авария на Иссык-Куле. Водитель автомобиля Lexus был пьян
Пять человек погибли в ДТП в Иссык-Кульской области. Кто виноват, выясняют
Цифра дня. 271 водитель скрылся в Бишкеке с места аварии за семь месяцев
Популярные новости
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
В&nbsp;Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в&nbsp;грудь В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
Черный июль 2.0. Почему в&nbsp;Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий
В&nbsp;Кыргызстане почти на&nbsp;четверть увеличилась заболеваемость пневмонией В Кыргызстане почти на четверть увеличилась заболеваемость пневмонией
Бизнес
Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
Вы&nbsp;просили&nbsp;&mdash; мы&nbsp;сделали! Темная тема в&nbsp;мобильном приложении MegaPay Вы просили — мы сделали! Темная тема в мобильном приложении MegaPay
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
25 июля, воскресенье
12:00
Миллионы подписчиков и просмотров. Топ-5 тиктокеров Кыргызстана Миллионы подписчиков и просмотров. Топ-5 тиктокеров Кыр...
11:28
Рост ДТП на дорогах страны: милицейские чиновники отправились на инспекцию
11:00
Лето с пользой. Где подросток может легально заработать
10:56
Олимпиада в Токио. Роман Петров проиграл поединок с японцем Масару Ямадо
09:49
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников