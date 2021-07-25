Рост ДТП на дорогах страны: милицейские чиновники отправились на инспекцию

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов отправился лично проинспектировать ситуацию на дорогах в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения «Туристического сезона — 2021», сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

По ее данным, милицейский чиновник проверил несение службы нарядами ГУОБДД, УОБДД по Чуйской области и Иссык-Кульской областям, а также провел рабочее совещание в отделе внутренних дел Иссык-Кульского района.

Фото пресс-службы МВД

Октябрь Урмамбетов напомнил подчиненным о важности опрятного внешнего вида, наличии нагрудного знака и удостоверения, знании оперативной обстановки на вверенной территории. Он также понаблюдал, как сотрудники милиции общаются с гражданами.

Замглавы МВД на трассе Бишкек — Чолпон-Ата увидел водителей, нарушавших скоростной режим, и лично провел с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения правил дорожного движения.

Октябрь Урманбетов также решил проверить у водителей знания ПДД и оказалось, что многие из них, имеющие водительские права и водительский стаж, этих правил не знали.

Региональным подразделениям поручено усилить предупредительно-профилактические и разъяснительные работы по соблюдению ПДД и безопасности дорожного движения и снижения ДТП в туристический сезон.

Будут приниматься жесткие меры в отношении лиц, управляющих автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Ранее президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем.