Рост ДТП на дорогах страны: милицейские чиновники отправились на инспекцию

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов отправился лично проинспектировать ситуацию на дорогах в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения «Туристического сезона — 2021», сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
По ее данным, милицейский чиновник проверил несение службы нарядами ГУОБДД, УОБДД по Чуйской области и Иссык-Кульской областям, а также провел рабочее совещание в отделе внутренних дел Иссык-Кульского района.
Октябрь Урмамбетов напомнил подчиненным о важности опрятного внешнего вида, наличии нагрудного знака и удостоверения, знании оперативной обстановки на вверенной территории. Он также понаблюдал, как сотрудники милиции общаются с гражданами.
Замглавы МВД на трассе Бишкек — Чолпон-Ата увидел водителей, нарушавших скоростной режим, и лично провел с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения правил дорожного движения.
Октябрь Урманбетов также решил проверить у водителей знания ПДД и оказалось, что многие из них, имеющие водительские права и водительский стаж, этих правил не знали.
Региональным подразделениям поручено усилить предупредительно-профилактические и разъяснительные работы по соблюдению ПДД и безопасности дорожного движения и снижения ДТП в туристический сезон.
Будут приниматься жесткие меры в отношении лиц, управляющих автотранспортными средствами в нетрезвом состоянии.
Ранее президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем.
Только на минувшей неделе в стране произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли люди. В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали 10 человек, пятеро погибли. В аварии в Чуйской области погибли четыре человека, позже еще двое скончались в больнице. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель.