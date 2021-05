COVID-19. ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinopharm

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла китайскую вакцину компании Sinopharm от COVID-19 в список разрешенных препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщают «Новости ООН».

По данным издания, препарат разрешается применять при вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше по схеме: введение двух доз с интервалом от трех до четырех недель.

Отмечается, что эффективность этой китайской вакцины против как легкой, так и тяжелой формы заболевания, составляет 79 процентов для всех возрастных групп вместе взятых.

Вакцина Sinopharm производится компанией Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, являющейся дочерней компанией China National Biotec Group (CNBG). Продукт Sinopharm создан на основе инактивированного (убитого) коронавируса.

В ВОЗ отметили, что простые требования к хранению этой вакцины упрощают ее доставку и использование в условиях ограниченных ресурсов. Sinopharm — первая вакцина, которая будет иметь сенсорный контроль прямо на ампуле — наклейка, которая меняет цвет при нагревании вакцины и таким образом позволяет медработникам определить степень безопасности каждой ампулы.

Это уже шестая вакцина против COVID-19, одобренная ВОЗ.

В Кыргызстане кампания по вакцинации стартовала 29 марта. В стране есть китайская вакцина компании Sinopharm и российская «Спутник V». В мае ожидается поставка AstraZeneca. Вакцинированных, по данным на 7 мая, более 39 тысяч человек, в том числе второй дозой — 3,7 тысячи.