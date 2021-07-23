Демонтаж тундука с могилы Чингиза Айтматова. В ситуацию вмешался Садыр Жапаров

Тундук, ранее демонтированный с могилы народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова в мемориальном комплексе «Ата-Бейит», установят на прежнем месте. Об этом 24.kg сообщила Ассоль Молдокматова.

По ее словам, инцидент обсудили в администрации президента.

«Во встрече участвовали государственный секретарь Чолпонбек Абыкеев, руководитель администрации президента Суйунбек Касмамбетов и сын литератора Аскар Айтматов. Представители власти выразили сожаление по поводу произошедшего и принесли извинения за то, что исполнители приступили к реконструкции могилы, предварительно не поставив в известность и не получив согласия на это от Аскара Айтматова, хотя он является заказчиком проекта и мемориальный комплекс был возведен на его личные средства», — сказала Ассоль Молдокматова.

Она добавила, что Садыр Жапаров обеспокоен ситуацией. Глава государства дал поручение незамедлительно ее урегулировать.

«Аскар Айтматов отметил, что тундук на могиле его отца имеет большую символическую, духовную и эстетическую нагрузку и он никогда не согласится на демонтаж, как это хотели сделать. Он считает, что прежнее расположение тундука — непосредственно на постаменте над могилой писателя является самым приемлемым вариантом», — прокомментировала собеседница.

По итогам встречи было решено, что тундук в самое ближайшее время установят на прежнее место.

Будут подготовлены несколько вариантов расположения тундука над могилой, которые не будут нарушать общую композицию. Если один из них семья Айтматова посчитает приемлемым, то они дадут согласие на реконструкцию.

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Напомним, о том, что с могилы Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук, Ассоль Молдокматова сообщала 18 июля. Позже в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики объяснили, куда он делся.

По данным чиновников, тундук никто не украл. Он был временно демонтирован и отправлен в мастерскую для ремонтно-восстановительных работ. Как отметили в ведомстве, некоторые представители общественности указали на то, что тундук, расположенный на уровне земли, это плохая примета. Поэтому решено его немного приподнять. Скандал получил широкую огласку и общественный резонанс.