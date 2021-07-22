Ливерпуль исключили из списка Всемирного наследия

Комитет ЮНЕСКО исключил Ливерпуль из списка Всемирного наследия. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что решение принято в связи с необратимой утратой характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность этого объекта.

Ливерпуль — город мореходов и торговцев внесли в список в 2004 году. «Шесть участков в историческом центре и на территории доков были внесены в список в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII-XIX веков. Они были своего рода доказательством новаторских разработок в области технологий портового хозяйства, систем транспорта и управления портом», — отмечает издание.

В 2012 году он был включен в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, из-за опасений в связи с проектом Liverpool Waters. Но, несмотря на это, реализация проекта, наряду с другими разработками, продолжилась как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет посчитал, что из-за новых сооружений и реставрации была утрачена подлинность и целостность исторических объектов.

Ранее комитет исключил из списка Всемирного наследия Долину Эльбы близ Дрездена в Германии и Резервата аравийской антилопы в Омане. Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия.