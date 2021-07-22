Пострадавшие во время приграничного конфликта в Баткене вышли на митинг

Жители села Ак-Сай Баткенской области, пострадавшие во время приграничного конфликта, вышли на митинг к зданию областной администрации. Видео опубликовано в СМИ.

«У меня дом сгорел. Ничего от него не осталось. Прошло уже больше двух месяцев, даже фундамент не построили. Скоро зима. Я уже старый, куда пойду? Мне построят дом или нет?» — спрашивает пожилой житель села Ак-Сай.

Его односельчанин рассказал, что к ним никто из чиновников не приезжал.

«Сыновья лежат в больнице. Мы что должны делать? Так и шляться по улице? По вечерам холодно. Говорили, что дома восстановят в течение двух месяцев. Но сегодня ничего нет. Улукбек Марипов не доезжает до нашего села. Наши проблемы ему никто не доносит», — рассказал он.

Жителей села Ак-Сай принял руководитель аппарата областной администрации Алимбек Матмуратов. Он заверил, что полпредство делает все возможное, чтобы восстановить разрушенные дома.

«Во время конфликта я тоже получил ранение. Три дня назад только вышел на работу. Мы делаем все, что от нас зависит. Пишем письма», — сказал Алимбек Матмуратов.

В конфликте на таджикско-кыргызкой границе пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.