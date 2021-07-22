Зеленый альянс просит прекратить контрабанду уникальных растений

Зеленый альянс обеспокоен хищническим и слабо контролируемым изъятием природных ресурсов растительного происхождения в различных регионах Кыргызстана. Об этом говорится в обращении организации к спикеру Жогорку Кенеша Таланту Мамытову, председателю кабмина Улукбеку Марипову и главе Госкомитета по экологии Динаре Кутмановой.

Отмечается, что жители регионов уже неоднократно обращали внимание на проблему деградации растительного покрова из-за незаконного сбора редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Кыргызстана. В том числе речь шла о контрабанде и выдаче разрешительных документов на растение арнебия (arnebia), корни которого выкапывают в высокогорных пастбищах и в больших объемах вывозят за пределы страны.

«Подобные действия приводят не только к деградации пастбищ и высокогорных альпийских лугов, но и к большим коррупционным схемам, включая сбор и вывоз растительного материала в десятки раз превышающего разрешенный объем по официальным документам. Просим власти принять важные стратегические решения по этому вопросу», — рассказала глава Зеленого альянса Нурзат Абдырасулова.

В частности, она предлагает вести контроль за сбором растений и ужесточить наказание за хищническую заготовку. Сделать процесс выдачи разрешительных документов на пользование растительным миром максимально прозрачным. Разработать и ввести принцип «единого окна» по выдаче разрешений с учетом прозрачности и всех антикоррупционных требований (включая сроки, минимальное взаимодействие с должностными лицами, цифровизацию процесса).

«Необходимо ввести отдельное разрешение на коммерческое и любительское пользование в зависимости от объема изымаемого растительного сырья. Плату за коммерческое использование установить на порядок больше платы за любительское. Плата на разрешение должна использоваться на восстановление растительных ресурсов. Нужно поощрять выращивание лекарственных растений, особенно входящих в Красную книгу и используемых для целительства. Надо ввести паспортизацию каждой местности с подробным указанием состоянии флоры и фауны. В местах, где ранее производились массовые заготовки растений, повторная заготовка должна быть возможна через два года, а корней — не ранее чем через пять лет», — говорится в обращении.