17:40
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество

Желающих не нашлось. Мэрия Бишкека повторно объявила тендер на бурение скважины

Управление капитального строительства мэрии Бишкека повторно объявило конкурс на бурение скважины для полива парков «Балалык» и «Дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели УКС планирует потратить 10 миллионов 187 тысяч 45 сомов. Отмечается, что работа должна быть выполнена в течение месяца после подписания договора.

Отметим, что в конце июня управление уже объявляло тендер на бурение скважины на тех же условиях. Но конкурс не состоялся. По данным портала госзакупок, не поступило ни одной заявки на участие.

Напомним, последние годы столица испытывает сложности с поливом зеленых насаждений, в город не поступает вода в нужном количестве. В Бишкекзеленхозе заявили, что будут восстанавливать и строить новые скважины. По данным предприятия, сейчас в столице есть 31 скважина, но работают 17. В бюджете на этот год заложили деньги на четыре скважины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201699/
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Нехватка воды. В Чуйской области построены и отремонтированы каналы
В Чуйской области построят Бурулдайское водохранилище
Нехватка воды. В Кыргызстане построят обводной Чуйский канал
В Бишкеке продолжается засуха. Листья с деревьев практически опали
У семи нянек. Почему сохнут деревья в парке «Ынтымак»
Бишкек получил поливную воду
В Бишкеке в парке «Ынтымак» засыхают высаженные горожанами деревья
Пустыня. Читатель 24.kg показал, как выглядит Сокулукское водохранилище
Водный вопрос. В Чуйской области выявлены факты перебора лимита
В Чуйской области введен лимит на поливную воду. На ночь ее будут перекрывать
Популярные новости
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за&nbsp;сутки составило более 58&nbsp;тысяч Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
Три главных признака дефицита витамина&nbsp;D назвали эксперты Три главных признака дефицита витамина D назвали эксперты
Кыргызстанец Адмир Курман нашел в&nbsp;Британии свой боорсок и&nbsp;иссык-кульский бриз Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
21 июля, среда
17:26
Желающих не нашлось. Мэрия Бишкека повторно объявила тендер на бурение скважины Желающих не нашлось. Мэрия Бишкека повторно объявила те...
17:22
Заемщики банков вышли на митинг в Бишкеке
17:19
В селе Кок-Джар женщина прыгнула с горы и разбилась насмерть
17:03
Казанский стрелок, убивший девять человек в школе, признан невменяемым
16:50
Разгромленная в ходе приграничного конфликта школа в Максате восстановлена