Желающих не нашлось. Мэрия Бишкека повторно объявила тендер на бурение скважины

Управление капитального строительства мэрии Бишкека повторно объявило конкурс на бурение скважины для полива парков «Балалык» и «Дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана». Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели УКС планирует потратить 10 миллионов 187 тысяч 45 сомов. Отмечается, что работа должна быть выполнена в течение месяца после подписания договора.

Отметим, что в конце июня управление уже объявляло тендер на бурение скважины на тех же условиях. Но конкурс не состоялся. По данным портала госзакупок, не поступило ни одной заявки на участие.

Напомним, последние годы столица испытывает сложности с поливом зеленых насаждений, в город не поступает вода в нужном количестве. В Бишкекзеленхозе заявили, что будут восстанавливать и строить новые скважины. По данным предприятия, сейчас в столице есть 31 скважина, но работают 17. В бюджете на этот год заложили деньги на четыре скважины.