Бишкек засыхает. «Зеленхоз» строит новые скважины

Для организации полива в Бишкеке запланировано строительство новых скважин. Об этом 24.kg рассказала замдиректора МП «Бишкекзеленхоз» Айгуль Наватова.

По ее словам, в целом по городу работает 17 скважин, а вообще есть 31. Остальные — старые, законсервированные со времен Союза. «Составляем дефектные акты, выясняем, сколько средств нужно на ремонт. Часть запустить уже невозможно. В планах есть строительство и новых скважин. В бюджете на этот год заложили деньги на четыре скважины, в прошлом году была всего одна, на следующий планируем 15. На одну скважину уходит от 2-3 миллионов до 5 миллионов сомов», — сказала Айгуль Наватова.

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Она отметила, что строительство скважин затягивается из-за земельных вопросов. «Землеотвод тяжело решается, месяца два-три. Одну скважину, к примеру, планируем на пересечении улиц Гагарина и Ашар. Мы трижды отправляли запрос в единое окно, чтобы нам дали место. Возвращали — якобы земли нет, везде частные территории. Наконец определили участок, который выделен под сквер. Постановление вышло, теперь можем проектировать скважину», — добавила Айгуль Наватова.

«Чтобы экономнее расходовать воду, нужно переходить на капельное орошение, как в соседних странах. Арычный полив требует огромных ресурсов, ремонта лотков и так далее. Автополив, который мы сегодня вынуждены использовать, дороже арычного в три-четыре раза», — подчеркнула она.