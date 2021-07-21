В Баткене построят дом для работников прокуратуры. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, Баткенское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя объявило тендер на строительство административного здания и служебного жилого дома на восемь квартир.

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На эти цели оно планирует израсходовать 31 миллион 102 тысячи 18 сомов.

Отметим, что ранее Таласское областное управление капстроительства объявило тендер на реконструкцию и капремонт дома для сотрудников прокуратуры на 26 миллионов 976 тысяч 403 сома.

Напомним, что до этого на заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что 80 процентов его сотрудников не имеют собственного жилья.