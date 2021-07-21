18:41
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Общество

В Баткене построят дом для работников прокуратуры

В Баткене построят дом для работников прокуратуры. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, Баткенское областное управление капитального строительства департамента жилищно-гражданского строительства Госстроя объявило тендер на строительство административного здания и служебного жилого дома на восемь квартир.

Читайте по теме
Спонсоры для ГКНБ и МВД. Почему власть поощряет очевидную коррупцию?

На эти цели оно планирует израсходовать 31 миллион 102 тысячи 18 сомов.

Отметим, что ранее Таласское областное управление капстроительства объявило тендер на реконструкцию и капремонт дома для сотрудников прокуратуры на 26 миллионов 976 тысяч 403 сома.

Напомним, что до этого на заседании Жогорку Кенеша генеральный прокурор Курманкул Зулушев сообщил, что 80 процентов его сотрудников не имеют собственного жилья.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201674/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
Тендер с боорсоками. Сотрудники мэрии города Ош привлечены к ответственности
В Токтогуле прокуратура передала 15 соток земли девушке с инвалидностью
В Джалал-Абадской области чиновники нанесли государству ущерб на миллионы сомов
В Таласской области чиновники передали часть территории школы частникам
Мэрия Джалал-Абада решила приобрести асфальтобетонный завод
В Кара-Суйском районе незаконно выдавали земельные участки
В Кара-Кульджинском районе чиновники незаконно продали земельный участок детсада
Незаконная выдача земли. Участок за 3,6 миллиона прокуратура вернула государству
Землю под строительство дипгородка в Бишкеке выдали незаконно 24 года назад
Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с вором в законе, назначен прокурором
Популярные новости
Минздрав ошибся. Число вакцинированных за&nbsp;сутки составило более 58&nbsp;тысяч Минздрав ошибся. Число вакцинированных за сутки составило более 58 тысяч
Вернутся&nbsp;ли дети в&nbsp;школы? В&nbsp;Минобразования рассказали о&nbsp;подготовке к&nbsp;сентябрю Вернутся ли дети в школы? В Минобразования рассказали о подготовке к сентябрю
Три главных признака дефицита витамина&nbsp;D назвали эксперты Три главных признака дефицита витамина D назвали эксперты
Кыргызстанец Адмир Курман нашел в&nbsp;Британии свой боорсок и&nbsp;иссык-кульский бриз Кыргызстанец Адмир Курман нашел в Британии свой боорсок и иссык-кульский бриз
Бизнес
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
21 июля, среда
18:35
Медпункт вместо поминок. Семья в Алае в годовщину смерти отца открыла ФАП Медпункт вместо поминок. Семья в Алае в годовщину смерт...
18:30
22 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
Более тонны автомобильных катализаторов пытались вывезти из Кыргызстана
18:22
Большинство читателей 24.kg не доверяет пунктам вакцинации вне поликлиник
18:16
Без забоя скота. Депутаты вновь пытаются ограничить бессмысленные траты на тои